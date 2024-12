Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Non so quale narrazione vi è stata fatta, ma io come garante non intervenivo in nulla. Tutti i miei progetti non arrivavano al mago di Oz”, Giuseppe Conte, “perché non si faceva mai trovare. Tutti questi progetti non hanno mai avuto risposta. Io da tutore dei valori sacri” dico che “questi valori sono stati traditi in questi tre anni. Siete diventati un partito che segue un Oz, di gente che non riconosco più. Io avevo già perso, però i valori li abbiamo fatti con Casaleggio che ci ha messo l’intelligenza, io il coraggio e milioni di italiani ci hanno messo il cuore. Sono queste tre cose che hanno fatto sì che il Movimento avesse un’identità”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in una diretta social.

