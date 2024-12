Berlino (Germania), 3 dic. (LaPresse/AP) – Un cavo dati che corre lungo il confine terrestre tra Svezia e Finlandia è stato danneggiato. Lo riportano i media svedesi. Secondo il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che cita l’Autorità svedese per le telecomunicazioni PTS, il danneggiamento del cavo è stato riscontrato in due punti diversi in territorio finlandese. “Le autorità stanno indagando sulla questione insieme all’azienda”, ha scritto su X la ministra finlandese dei Trasporti e delle comunicazioni, Lulu Ranne. “Prendiamo la situazione seriamente”, ha aggiunto.

APPROFONDISCI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata