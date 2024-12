Milano, 2 dic. (LaPresse) – Hezbollah ha rivendicato l’attacco contro una posizione dell’esercito israeliano nella zona del Monte Dov con 2 razzi “a seguito delle ripetute violazioni da parte del nemico israeliano dell’accordo di cessazione delle ostilità entrato in vigore il 27 novembre”. Lo riporta L’Orient Le Jour. “Poiché le consultazioni con le parti responsabili per porre fine a queste violazioni non hanno avuto successo”, continua il gruppo del Libano, “la Resistenza islamica ha lanciato questa sera un primo avvertimento”.

