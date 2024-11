Fiuggi (Frosinone), 26 nov. (LaPresse) – “Nell’esercizio del suo diritto di difesa, Israele deve rispettare pienamente i suoi obblighi di diritto internazionale in tutte le circostanze, compreso il diritto internazionale umanitario. Ribadiamo il nostro impegno nei confronti del Diritto Internazionale Umanitario e rispetteremo i nostri rispettivi obblighi”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi-Anagni in un passaggio dove si fa implicitamente riferimento ai mandati di arresto emessi dallo Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant. “Sottolineiamo che non ci può essere alcuna equivalenza tra il gruppo terroristico Hamas e lo Stato di Israele”, si legge ancora.

