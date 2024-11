Francoforte (Germania), 22 nov. (LaPresse) – La Germania ha “preso atto” del mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa israeliano Joaw Galant e valuterà “ulteriori passi” solo “quando sarà prevedibile una visita in Germania” da parte di Netanyahu e Galant. Lo ha affermato in una dichiarazione il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit. “Il governo tedesco ha preso atto della decisione della Corte penale internazionale (Cpi) sui mandati di arresto richiesti contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Joaw Galant. Il governo tedesco ha partecipato alla stesura dello Statuto della Cpi ed è uno dei maggiori sostenitori di quest’ultima. Questa posizione è anche il risultato della storia tedesca. Allo stesso tempo, è una conseguenza della storia tedesca il fatto che condividiamo relazioni uniche e una grande responsabilità con Israele. Esamineremo con coscienza i passi interni. Ulteriori passi saranno compiuti solo quando sarà prevedibile una visita in Germania del primo ministro Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Joaw Galant”, ha dichiarato Hebestreit.

