Milano, 21 nov. (LaPresse) – Hamas ha accolto con favore in un comunicato la decisione della Corte penale internazionale (CPI) di emettere mandati di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant. “Questa decisione, che l’amministrazione statunitense – complice dei crimini di guerra sionisti – ha cercato di bloccare per mesi intimidendo la Corte e i suoi giudici per dissuaderli dal ritenere l’occupazione responsabile dei suoi incessanti crimini nella Striscia di Gaza, costituisce un importante precedente storico”, afferma il movimento islamico palestinese, “corregge anche una lunga traiettoria di ingiustizia nei confronti del nostro popolo e un preoccupante compiacimento di fronte alle atroci violazioni che ha subito durante 76 anni di occupazione”. Lo riporta il quotidiano libanese L’Orient Le Jour.

