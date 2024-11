Milano, 20 nov. (LaPresse) – “Siamo di fronte a un nemico feroce e continueremo a combattere a qualunque costo, perché aumenteremo anche il costo per il nemico. Affrontiamo mostri umani israeliani supportati da mostri umani americani. Spero che ne usciremo”. Lo ha detto il leader di Hezbollah, Naim Qassem in un discorso televisivo. Lo riporta L’Orient Le Jour. “Abbiamo resistito e quando il nemico non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, significa che abbiamo vinto”, ha aggiunto.

