Milano, 17 nov. (LaPresse) – Il Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati “delibera trasmettersi copia della presente delibera al Csm per le valutazioni dell’organo di governo autonomo e per le conseguenti iniziative a tutela della indipendenza e dell’autonomia della magistratura”. Lo fa sapere l’Anm in uno dei documenti approvati dal Comitato direttivo centrale nella riunione di oggi. “È prerogativa della giurisdizione – si legge ancora – l’interpretazione delle leggi, tenendo conto della gerarchia di valori espressa dalla Carta costituzionale tra i quali i principi di primazia del diritto europeo e di separazione dei poteri. A questi attacchi sono seguite operazioni di indebita ricostruzione della vita privata dei magistrati autori di quelle decisioni finalizzate a selezionare e rendere pubbliche scelte personali ritenute correlate ai provvedimenti adottati”.

