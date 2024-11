Roma, 15 nov. (LaPresse) – Arresto cardiocircolatorio in un quadro di sofferenza acuta. E’ il quadro parziale emerso oggi dall’autopsia, effettuata a Tor Vergata dall’equipe medico legale nominata dalla procura di Roma, su Margaret Spada, la ragazza di 22 anni originaria di Lentini in provincia di Siracusa, deceduta lo scorso 7 novembre subito dopo un’iniezione di anestetico locale che le era stato somministrato, in un ambulatorio medico privato, prima di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. I periti, compresi quelli di parte nominati dal legale di parte civile della famiglia della 22enne, avranno 60 giorni di tempo per effettuare approfondimenti medici, tra cui esami tossicologici ed istologici, per stabilire le cause che hanno portato all’arresto cardiocircolatorio. I due medici, padre e figlio, a cui si era rivolta la giovane per intervento di chirurgia plastica, sono indagati per omicidio colposo. Lo studio medico, in via Cesare Pavese, nel quartiere romano dell’Eur, è stato sequestrato dai carabinieri del Nas.

