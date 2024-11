Milano, 7 nov. (LaPresse) – Il leader della Cdu, partito all’opposizione, Friedrich Merz ha invitato il cancelliere Olaf Scholz a chiedere il voto di fiducia immediatamente, entro la prossima settimana. Scholz, in precedenza, aveva annunciato un voto di fiducia per il 15 gennaio, ovvero nella prima settimana del nuovo anno della sessione del Bundestag, il parlamento tedesco. Lo riporta Tagesschau. Secondo Merz la coalizione al governo, nota come coalizione semaforo, “ha fallito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata