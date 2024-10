Milano, 31 ott. (LaPresse) – È di 4 vittime il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte a Fonni, in provincia di Nuoro: le vittime hanno tra i 17 e i 20 anni. L’auto, una Fiat Punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo in curva, ribaltandosi e finendo in una scarpata a bordo strada della Sp69 e gli occupanti sono stati sbalzati fuori dalla macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco nuoresi insieme con gli operatori del 118.

