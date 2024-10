Madrid (Spagna), 30 ott. (LaPresse) – La Ccoo, principale sigla sindacale spagnola, ha denunciato il mantenimento dell’attività lavorativa nelle zone colpite dalle piogge torrenziali in Spagna nonostante il rischio di inondazioni fosse già noto. “Denunciamo che ci sono aziende che hanno costretto i lavoratori a rimanere o a recarsi sul posto di lavoro nonostante si trovassero di fronte a un rischio grave e imminente”, ha affermato il sindacato, sottolineando che “molte delle persone che sono morte o che sono state colpite, stavano lavorando”. “I fenomeni meteorologici avversi, i cui effetti devastanti sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici, sono un rischio professionale che deve essere valutato e prevenuto dalle aziende per garantire la salute e la vita dei lavoratori”, ha aggiunto la Ccoo.

