Madrid (Spagna), 30 ott. (LaPresse) – Una persona è morta nella provincia di Malaga per le piogge torrenziali. Si tratta della prima vittima registrata nella regione dell’Andalusia che si somma alle 70 della regione di Valencia e alle 2 in Castiglia-La Mancia. A dare la notizia è stato il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno spiegando che la vittima è un uomo britannico di 71 anni che è morto in ospedale alcune ore dopo essere stato salvato dalla sua casa alla periferia di Alhaurín de la Torre. “Era in ipotermia ed è morto dopo aver subito diversi arresti cardiorespiratori. Un abbraccio alla famiglia”, ha scritto su X il governatore.

