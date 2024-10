Madrid (Spagna), 30 ott. (LaPresse) – “L’allerta che la protezione civile della Regione di Valencia invia sui telefoni” in casi di emergenza “ieri è arrivata tardissimo, verso le 20.15, quando era già tutto allagato e le persone erano già bloccate”. Lo ha detto a LaPresse Giuseppe Grezzi, consigliere comunale italiano di Valencia, ex assessore alla Mobilità della città. “Mentre pioveva forte in alcuni paesi” della regione, “c’erano ancora bambini nelle scuole”, ha affermato il consigliere comunale del partito Compromis, accusando le autorità regionali del Partito popolare di non aver preso le necessarie misure preventive poiché non credono veramente nei cambiamenti climatici.

