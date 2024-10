Roma, 30 ott. (LaPresse) – “Preghiamo per la pace, la guerra cresce. Pensiamo ai paesi che soffrono tanto: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele il Myanmar e tanti paesi che sono in guerra. La pace è un dono dello Spirito. La guerra è sempre, sempre, sempre una sconfitta. In guerra nessuno vince tutti perdono, ieri ho visto che sono state mitragliate 150 persone innocenti. Cosa c’entrano i bambini, le famiglie”?. Così Papa Francesco concludendo l’udienza del mercoledì in Piazza San Pietro.

