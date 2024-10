Milano, 30 ott. (LaPresse) – Naim Qassem, nel suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah, ha giurato che, sotto la sua guida, il gruppo libanese continuerà l’opera di Hassan Nasrallah e continuerà a combattere con Israele, seguendo lo stesso percorso politico. Lo riporta Al Jazeera. Qassem ha aggiunto che Nasrallah, ucciso in un raid israeliano a Beirut il 27 settembre, era come un fratello per lui e che il leader assassinato Hashem Safieddine era un uomo su cui Nasrallah poteva contare molto. Ha descritto poi il capo di Hamas ucciso Yahya Sinwar come “un’icona di eroismo e resistenza palestinese e del popolo libero del mondo”.

