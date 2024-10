Milano, 30 ott. (LaPresse) – “Tutti sapevano tutto”. Con queste parole i pubblici ministeri di Milano Maria Gravina e Luigi Luzi hanno chiesto questa mattina di rinviare a giudizio Daniela Santanchè e altri 15 fra gli ex manager delle società Visibilia Editore spa, Visibilia Editrice spa e Visibilia srl in liquidazione nell’udienza preliminare del procedimento per falso in bilancio. Per circa due ore i pm hanno discusso le accuse di irregolarità nei conti delle aziende fondate dalla ministra fra 2016 e 2022 ricordando come anche il revisore dei bilanci – la società BDO (non imputata) – sia stata sanzionata dalla Consob.

