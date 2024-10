Francoforte (Germania), 29 ott. (LaPresse) – I liberali tedeschi dell’Fdp lavorano “intensamente” per raggiungere “un’intesa comune” con gli altri partner della coalizione del governo tedesco, Spd e Verdi, e “se questo avrà successo lo si vedrà in autunno”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce dell’Fdp, commentando l’attuale situazione nella maggioranza. Il portavoce ha ricordato quanto dichiarato recentemente dal leader dell’Fdp e ministro delle Finanze, Christian Lindner, che ha parlato dell'”autunno delle decisioni”, dove bisognerà capire se “stiamo attuando l’iniziativa per la crescita in modo ambizioso e da poter realizzare una svolta economica” e se si stanno attuando i giusti investimenti in materia di sicurezza e politica migratoria. “È così che i cittadini misurano la coalizione. Vale anche per me”, aveva dichiarato Lindner. Il segretario generale dell’Fdp, Bijan Djir-Sarai, parlando oggi alla Bild ancora una volta ha fatto riferimento alle decisioni da prendere entro questo autunno per testare la solidità della coalizione. “La decisione su dove andrà il viaggio e con cosa e dove questo Paese andrà alla fine dovrà essere presa questo autunno”, ha dichiarato Djir-Sarai. L’Fdp chiede tagli alle tasse e una riduzione dei prezzi dell’energia per rilanciare l’economia in crisi. L’Spd e i Verdi si oppongono. Secondo Djir-Sarai questi punti dovrebbero essere tra i punti chiave per il mantenimento della maggioranza. “Per questo deve essere chiaro anche all’interno della coalizione cosa è possibile e cosa no. Quindi è anche un momento, uno slancio, anche di verità”, ha detto il segretario generale dei liberali tedeschi, secondo cui ogni governo federale deve chiedersi se non sia in realtà “parte dell’instabilità”. “Questo governo federale ha la forza di avviare questa necessaria svolta economica? Sì o no?”, ha chiesto Djir-Sarai, ribadendo che, “in una situazione come questa, dobbiamo avere un governo federale che sia determinato e capace di risolvere le sfide chiave del Paese”.

