Milano, 22 ott. (LaPresse) – Nessuno degli agenti indagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la Questura di Pisa. È quanto fa sapere il Dipartimento di Pubblica sicurezza in un anota, in merito agli agenti indagati per la manifestazione del 23 febbraio scorso a Pisa. Come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, “la Questura di Pisa ha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell’invito a rendere interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero nei confronti di dieci appartenenti alla Polizia di Stato, coinvolti nei fatti accaduti a Pisa durante la manifestazione dello scorso 23 febbraio”, si legge nel testo. Di essi, conferma la nota, “dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi e lesioni personali”.

