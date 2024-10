Milano, 19 ott. (LaPresse) – Le operazioni militari israeliane in Libano e nella Striscia di Gaza stanno spingendo l’Iran a prendere “misure legittime”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan durante una conferenza stampa congiunta a Istanbul con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Lo riporta il Times of Israel. Fidan ha aggiunto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta “costantemente aprendo nuovi fronti nella regione” e “cercando di trascinare l’Iran in questa guerra”. “Non bisogna sottovalutare il rischio che la guerra si estenda all’intera regione”, ha continuato il ministro turco.

