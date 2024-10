Roma, 17 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa e lo Shin Bet in una nota congiunta hanno confermato la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar. Le recenti operazioni condotte da Idf e Shin Bet, spiegano, hanno ridotto l’area dell’attività di Sinwar, portando infine alla sua morte. La dichiarazione sottolinea che nelle ultime settimane, la 162esima Divisione e la Divisione Gaza hanno operato nella Striscia in aree in cui l’intelligence indicava che si fossero nascosti alti funzionari di Hamas. Una forza della 828esima Brigata Bislamach ha ucciso tre miliziani, e uno di questi è stato identificato oggi come Sinwar.

