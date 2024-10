Kiev (Ucraina), 16 ott. (LaPresse/AP) – Il piano per la vittoria dell’Ucraina del presidente Volodymyr Zelensky potrebbe portare la pace l’anno prossimo, ma contiene un passo che alcuni alleati occidentali si sono finora rifiutati di considerare: invitare Kiev a entrare nella Nato prima della fine della guerra. È quanto ha riferito lo stesso Zelensky, parlando al Parlamento ucraino per presentare il suo ‘victory plan’. “Se iniziamo a muoverci ora secondo questo piano di vittoria, potrebbe essere possibile porre fine alla guerra non più tardi dell’anno prossimo”, ha dichiarato Zelensky. Di recente ha cercato di ottenere l’approvazione del piano da parte dei partner occidentali, che finora non hanno espresso pubblicamente il loro sostegno.

