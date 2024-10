Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Non è una novità che riceviamo proposte e valutiamo opzioni strategiche per i nostri brand, ma al momento non c’è un’operazione”. E’ quanto apprende LaPresse che ha interpellato fonti vicine allo staff di Flavio Briatore, in merito a indiscrezioni di stampa riportate da Il Giornale su una ipotesi di vendita dei siti del brand Twiga o almeno di una quota da parte dell’imprenditore piemontese in una fase definita dal quotidiano “a un passo dall’accordo”. Secondo i rumors, che non hanno trovato conferme ufficiali, sarebbero arrivate delle offerte di fondi e di Leonardo Maria Del Vecchio. “Recentemente riceviamo più offerte e ciò è legato al fatto che Flavio Briatore è rientrato in F1”, è quanto si limitano a far sapere le fonti.

