Roma, 14 ott. (LaPresse) – Daron Acemoglu e Simon Johnson del Massachusetts Institute of Technology e James A. Robinson della University of Chicago sono i vincitori del premio Nobel per l’economia per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson – hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata