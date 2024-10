Bruxelles, 14 ott. (LaPresse) – “Siamo già impegnati a rivedere, entro il prossimo anno, il concetto di terzo designato sicuro Paesi. L’Unhcr e l’Oim sono pronti a collaborare con l’Ue su un approccio globale, aiutare i richiedenti asilo senza dover intraprendere viaggi pericolosi attraverso il Mediterraneo. Dovremmo inoltre continuare a esplorare le possibili soluzioni per quanto riguarda il idea di sviluppare hub di rimpatri fuori dall’Ue, soprattutto in vista di una nuova normativa proposta di rientro. Con l’avvio dell’operatività del protocollo Italia-Albania lo faremo anche noi essere in grado di trarre lezioni pratiche da questa esperienza”. È quanto si legge nella lettera della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen inviata ai capi di Stato o di Governo in vista del Consiglio europeo di giovedì.

