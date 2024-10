Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per prevedere in manovra le risorse finanziarie. Le Regioni ci avevano fatto una richiesta economica per la piena applicazione del Piano pandemico, quindi metteremo le risorse necessario per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni”. Lo ha detto il ministro della Salute. Orazio Schillaci, rispondendo a una domanda sul nuovo piano pandemico durante la conferenza stampa di chiusura del G7 Salute ad Ancona. “Un piano pandemico moderno che guarda a tutte le emergenze. Sono certo che nella finanziaria ci saranno le risorse per approvarlo e poi metterlo a disposizione di tutti”, ha aggiunto Schillaci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata