Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una raffica da circa 90 razzi è stata lanciata un’ora fa dal Libano contro l’Alta Galilea. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Alcuni razzi sarebbero stati intercettati me impatti sono stati segnalati a Safed e nelle città vicine, causando danni. Non ci sono, al momento, notizie su persone rimaste ferite. L’Idf afferma anche di aver colpito i sistemi di lancio usati questa mattina da Hezbollah attaccare Kiryat Shmona, provocando la morte di due israeliani.

