Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Ricordiamo i nostri caduti, i nostri ostaggi, che siamo obbligati a riportare a casa, e i nostri eroi caduti per difendere la patria e il Paese”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, commemorando l’attacco del 7 ottobre 2023 nel memoriale di Gerusalemme dedicato agli 87 israeliani (militari e civili)provenienti dalla ‘città santa’ morti nell’assalto condotto da Hamas. “Abbiamo attraversato un terribile massacro un anno fa, e ci siamo ribellati come popolo, come leoni”, ha aggiunto Netanyahu, citato da The Times of Israel.

