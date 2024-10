Milano, 5 ott. (LaPresse) – Gli ordini di evacuazione dell’esercito israeliano (Idf) per parti dei campi di Nuseirat e Bureij nella parte centrale di Gaza giungono mentre l’Idf pianifica di espandere le operazioni di terra nella Striscia di Gaza nel prossimo periodo, mentre si avvicina l’anniversario del 7 ottobre. Lo riporta il Times of Israel, citando fonti militari, aggiungendo che l’Idf si prepara per eventuali attacchi di Hamas in occasione dell’anniversario. Le zone evacuate si trovano appena a sud del corridoio di Netzarim, dove l’esercito mantiene una presenza semi-permanente.

