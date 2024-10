Beirut (Libano), 5 ott. (LaPresse/AP) – Sono circa 375mila le persone che in meno di 2 settimane hanno attraversato il confine dal Libano alla Siria, in fuga dai bombardamenti di Israele. Lo riferisce l’unità libanese di gestione delle crisi, facente capo al governo, citando i dati della sicurezza libanese. Precisamente si tratta di 374.621 persone, fra cittadini libanesi e siriani che vivono in Libano, che hanno attraversato il confine dal Libano alla Siria dal 23 settembre, quando Israele ha intensificato la sua campagna di attacchi aerei sul Libano stesso. Migliaia di persone hanno continuato ad attraversare a piedi il principale valico di frontiera di Masnaa anche dopo che gli attacchi aerei israeliani hanno bloccato giovedì la strada che conduceva al valico. I giornalisti di Associated Press sabato hanno visto un flusso ininterrotto di persone camminare attraverso un enorme cratere creato dall’attacco aereo verso autobus che erano in attesa dall’altra parte.

