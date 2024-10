Roma, 2 ott. (LaPresse) – “Dall’inizio del conflitto ad oggi, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), operante presso il Ministero dell’interno, ha registrato 456 segnalazioni di episodi a contenuto antisemita, potenziando, di conseguenza, le collaborazioni e lo scambio di informazioni con le associazioni e le istituzioni ebraiche e sensibilizzando i propri referenti territoriali per garantire un costante monitoraggio su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del question time alla Camera.

