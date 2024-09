Roma, 30 set. (LaPresse) – “Bentornati a Castel Porziano, questa è una festa che si rinnova ogni anno e che conclude il periodo estivo. Ogni anno alla fine di questo periodo ci si rende conto che il beneficio più grande lo ha ricevuto la presidenza della Repubblica, per il contributo di allegria e solidarietà che è stato arrecato a Castel Porziano. Questo giorno, questi mesi sono un messaggio a tutti nel nostro Paese, dell’importanza di ogni persona. Ogni persona è importante, con le sue caratteristiche, con la consapevolezza dell’importanza che ciascuna persona ha se si inserisce nella società. Non è solo un dovere di apertura ma interesse della società dell’Italia che si arricchisce. Ed è per questo che vanno rimossi tutti gli ostacoli, specie nel ragionare, di chi non comprende questa importanza esigenza della società”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione, in corso a Castel Porziano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata