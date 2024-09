Francoforte (Germania), 30 set. (LaPresse) – Un aereo A321 dell’aeronautica militare tedesca è volato oggi a Beirut per fornire assistenza ufficiale alla partenza del personale diplomatico e delle loro famiglie, nonché dei membri delle organizzazioni intermediarie tedesche. Lo hanno comunicato il ministero degli Esteri e il ministero della Difesa in una nota. A bordo del velivolo della Bundeswehr vengono portati anche cittadini tedeschi particolarmente a rischio a causa di circostanze mediche. L’ambasciata continua a sostenere i tedeschi rimasti in Libano nel lasciare il paese tramite voli commerciali e altri mezzi. Il ministero degli Esteri e il ministero della Difesa continuano a coordinarsi molto strettamente al riguardo.

