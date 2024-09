Milano, 28 set. (LaPresse) – “Nasrallah non era più un terrorista, era l’asse dell’asse, il motore centrale dell’asse del male iraniano”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, commentando l’uccisione in un raid aereo in Libano del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Lo riporta Ynet. “Lui e il suo popolo furono gli artefici del piano per distruggere Israele”, ha aggiunto, “non solo è stato attivato dall’Iran, molte volte ha attivato anche l’Iran”.

