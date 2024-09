Teheran (Iran), 28 set. (LaPresse/AP) – Il presidente riformista iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso le sue condoglianze per la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e ha accusato gli Stati Uniti di aver sostenuto la sua uccisione durante gli attacchi aerei israeliani in Libano. “La comunità mondiale non dimenticherà che l’ordine di attacco terroristico è stato impartito da New York e gli americani non possono esimersi dalla complicità con i sionisti”, ha detto Pezeshkian in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato iraniana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata