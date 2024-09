Roma, 27 set. (LaPresse) – Un procedimento penale è stato aperto in Russia contro tre giornalisti stranieri accusati di aver attraversato illegalmente il confine con la regione di Kursk. Lo riporta Ria Novosti, citando il servizio federale russo di sicurezza (Fsb). Si tratta dei giornalisti americani Fletcher Young e Catherine Diessl, corrispondenti di Abc, e della loro collega rumena Parbu Mircea del sito di informazione HotNews. Il dipartimento ha osservato che “in totale, dal 17 agosto, sono stati avviati procedimenti penali contro 12 giornalisti stranieri per gli atti illegali in questione”.

