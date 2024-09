Parma, 26 set. (LaPresse) – “Secondo me in questa storia qualche pezzo manca, non so a che cosa vi riferiate voi (giornalisti, ndr)”. Lo ha dichiarato Nicola Tria, l’avvocato di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo, nel Parmense, accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere per i due neonati rinvenunti nel giardino di casa, a chi gli chiedeva se in questa storia manca qualche pezzo. Oggi davanti al gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

