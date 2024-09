Tallahassee (Florida, Usa), 26 set. (LaPresse/AP) – L’uragano Helene, in rapida evoluzione, sta avanzando attraverso il Golfo del Messico verso la Florida, minacciando un’ondata di tempesta nelle zone nord-occidentali dello Stato, oltre a venti, piogge e inondazioni improvvise per centinaia di chilometri nell’entroterra. Si prevede che Helene sarà un uragano di categoria 3 o superiore, quando atterrerà sulla costa nord-occidentale della Florida. Per ora l’allerta uragano e l’allerta alluvione si estende ben oltre la costa, fino alla Georgia centro-meridionale. I governatori di Florida, Georgia e Carolina del Nord e del Sud hanno dichiarato lo stato di emergenza. Il Servizio meteorologico Nazionale di Tallahassee ha previsto una tempesta che potrebbe essere particolarmente “catastrofica e pericolosa per la vita” nella baia Apalachee della Florida. Ha aggiunto che anche i venti forti e le forti piogge rappresentano un rischio. “Queste previsioni, se realizzate, rappresentano uno scenario da incubo per la baia di Apalachee”, ha affermato l’ufficio, “per favore, per favore, per favore prendete sul serio qualsiasi ordine di evacuazione!”.

