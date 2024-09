Milano, 25 set. (LaPresse) – La versione araba dell’emittente Sky News riferisce che secondo fonti la presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, sta cercando di promuovere un’iniziativa per allentare l’escalation, che include un cessate il fuoco di 4 settimane tra Israele e Hezbollah. Lo riporta Ynet. Amos Hochstein, inviato speciale degli Stati Uniti, guiderà i negoziati per raggiungere un accordo globale tra Libano e Israele. Gli americani non dialogano direttamente con Hezbollah, quindi i contatti sono indiretti tra il governo libanese e altri Paesi europei, compresa la Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata