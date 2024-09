Roma, 23 set. (LaPresse) – Da questa mattina, l’aeronautica militare israeliana ha colpito più di 300 obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Insieme all’aggiornamento, l’Idf ha pubblicato un’immagine del capo di stato maggiore, Herzi Halevi, che approva l’ondata di attacchi aerei dalla sala di comando sotterranea dell’esercito presso il quartier generale delle forze israeliane a Tel Aviv.

