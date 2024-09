Roma, 23 set. (LaPresse) – Con gli attacchi di oggi sul Libano le forze israeliane stanno distruggendo ciò che Hezbollah ha costruito per decenni. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant. Lo riporta The Times of Israel. “Negli ultimi giorni, abbiamo distrutto ciò che Hezbollah ha costruito in 20 anni – ha affermato – Nasrallah resta solo al vertice, intere unità della Forza Radwan sono state messe fuori servizio e decine di migliaia di razzi sono stati distrutti”.

