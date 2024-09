Francoforte (Germania), 23 set. (LaPresse) – Il governo tedesco “non è favorevole” all’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit e ha, di conseguenza, informato la banca italiana. Lo apprende LaPresse da fonti del ministero delle Finanze tedesco in merito all’aumento della partecipazione di UniCredit in Commerzbank. “Il governo federale sostiene la strategia della Commerzbank, che è orientata all’indipendenza. Abbiamo preso atto delle azioni di UniCredit. Non siamo favorevoli a un’acquisizione. Ne abbiamo informato UniCredit”, ha fatto sapere il ministero delle Finanze tedesco.

