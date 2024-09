Londra (Regno Unito), 22 set. (LaPresse/AP) – Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver completato il ciclo di chemioterapia contro il cancro. La principessa del Galles è stata vista insieme al marito, il principe William, mentre si recava in chiesa insieme a re Carlo III e alla regina Camilla vicino alla tenuta reale di Balmoral in Scozia. Lo scorso 9 settembre Kate ha annunciato di aver concluso il ciclo di cure di sei mesi contro il tumore e di essere pronta a tornare, gradualmente, ai suoi doveri pubblici. Dall’inizio dell’anno Kate ha fatto due apparizioni in pubblico: la prima durante la parata del compleanno del re a giugno, nota come Trooping the Colour, e in seguito durante la finale maschile a Wimbledon a luglio, ricevendo una standing ovation.

