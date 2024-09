Milano, 21 set. (LaPresse) – “A causa della natura imprevedibile del conflitto in corso tra Hezbollah e Israele e delle recenti esplosioni in tutto il Libano, Beirut compresa, l’Ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadini statunitensi a lasciare il Libano finché sono ancora disponibili opzioni commerciali. Al momento, i voli commerciali sono disponibili, ma a capacità ridotta. Se la situazione della sicurezza peggiora, le opzioni commerciali per partire potrebbero non essere più disponibili”. Lo si legge sul sito del Dipartimento di Stato Usa, in cui il livello di allerta per il Libano è ora al livello 4 su 4, ovvero ‘Non viaggiare’.

