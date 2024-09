Washington (Usa), 19 set. (LaPresse) – Giovedì 26 settembre il presidente Joe Biden riceverà alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche la vicepresidente Kamala Harris incontrerà il leader ucraino in un incontro separato alla Casa Bianca. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “I leader – si legge in una nota – discuteranno dello stato della guerra tra Russia e Ucraina, compresa la pianificazione strategica dell’Ucraina e il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa. Il presidente e la vicepresidente sottolineeranno il loro incrollabile impegno al fianco dell’Ucraina finché non prevarrà in questa guerra”.

