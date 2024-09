Madrid (Spagna), 19 set. (LaPresse) – Oggi Feijóo in conferenza stampa a Roma ha affermato che “nell’ultimo anno in Italia gli arrivi di migranti irregolari sono diminuiti del 60%, mentre in Spagna sono aumentati del 60%”, e che quindi “la politica migratoria in Italia funziona e in Spagna no”. Il leader del Pp ha affermato poi che l’Italia nell’ultimo anno “ha lavorato e ha ottenuto buoni risultati”, mentre “la Spagna non ha lavorato ed è il Paese con la maggior pressione migratoria in Ue”.

