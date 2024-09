Roma, 19 set. (LaPresse) – Israele dovrà affrontare “una risposta schiacciante dall’asse della resistenza”. Lo ha detto il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami al capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo quanto riportato dai media statali, dopo gli attacchi ai dispositivi di comunicazione di Hezbollah libanesi attribuiti a Israele, come riferisce il Times of Israel, aggiungendo che, tra le persone rimaste ferite nell’esplosione dei cercapersone di Hezbollah avvenuta martedì, c’è anche l’ambasciatore iraniano in Libano.

