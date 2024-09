Milano, 19 set. (LaPresse) – “Ho parlato con il premier libanese Najib Mikati e ho espresso la mia profonda preoccupazione per l’aumento delle tensioni e delle vittime civili in Libano. Abbiamo discusso della necessità di una soluzione negoziata per ripristinare la stabilità e la sicurezza lungo la Linea Blu. Il mio messaggio ai cittadini britannici in Libano è di andarsene finché ci sono opzioni commerciali. La tensione è alta e la situazione potrebbe deteriorarsi rapidamente”. Lo scrive il ministro britannico degli Esteri, David Lammy, in un post su X.

