Genova, 18 set. (LaPresse) – Quella in Libano è “una situazione preoccupante, una escalation. L’Italia lavora per cercare di impedire questo rischio di una guerra regionale. Abbiamo parlato con tutti gli interlocutori. Domani sarò a Parigi per incontrare il Segretario di Stato americano, i ministri degli esteri francese, britannico e tedesco e fare il punto sulle iniziative da prendere per una de-escalation su cui ci sarà una riunione a New York la prossima settimana”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani questa sera a Genova a margine di un’iniziativa elettorale.

