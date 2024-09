Milano, 18 set. (LaPresse) – “Esprimo il mio cordoglio a tutta la comunità ebraica italiana per la morte a Gaza di Daniel Maimon Toaff, capitano delle truppe israeliane con passaporto italiano. Anche nel suo ricordo continuiamo a lavorare per un cessate il fuoco e per la liberazione di tutti gli ostaggi”. Così in un post sul social X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando il soldato 23enne rimasto ucciso durante combattimenti avvenuti ieri a Rafah, nel sud di Gaza.

